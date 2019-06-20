В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу ТищенкоRT на русском 18:45

В чем обвиняли россиянина Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.

с чего всё началось

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко

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