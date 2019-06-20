Политика
В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу ТищенкоRT на русском 18:45
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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В чем обвиняли россиянина Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.РИА Новости12:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Кино
Кинотеатр «Иллюзион» станет коммерчески эффективным киноклубом
Обновлено в 14:50
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Транспорт
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:03
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Наука
Физики определили причину замерзания мыльных пузырей
Обновлено в 05:01
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания
Обновлено в 17:25
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено в 19:01
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).
Обновлено в 16:38
Экономика
Авиахолдинг IAG намерен приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Здоровье
Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом
Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
7 августа состоится презентация Samsung Galaxy Note 10
Заявил в своем Твиттере, что презентация Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа.
Обновлено в 04:26