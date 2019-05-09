Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Культура
«Катюшу» и «Искандер» представили в Железноводске
В городе-курорте открылась выставка детских поделок, выполненных из вторсырья- «Железный победитель».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Наталья Водянова и ранее размещала снимки, после которых фанаты были убеждены в том, что вскоре она станет мамой шестого ребенка.
Обновлено в 01:42
Политика
Коломойский уже рассуждает о составе коалиции в Раде после выборов
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами в будущем парламенте.
Обновлено в 03:17
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Армия и оружие
Украина и Великобритания провели учения в Черном море
Обновлено в 06:25
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды
Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
Обновлено в 04:12
Общество
Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву
Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в Москву.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
В ВВС Израиля заявили о готовности нейтрализовать С-300 в Сирии - «если потребуется»
Системы противовоздушной обороны С-300, поставленные Россией в Сирию, полностью боеготовы и прикрывают небо Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 05:19
Музыка
Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили новую песню «I Don’t Care»
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05