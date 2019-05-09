Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости вчера в 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии

Комсомольская правдавчера в 21:07

Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Коммерсантъвчера в 10:01

Глава МВД Эстонии выдвинул территориальные претензии к России

РИА Новостивчера в 14:32

В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ

ТАССвчера в 11:49

Почему в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

RT на русскомвчера в 16:16

В Совете Федерации предостерегли Эстонию от территориальных споров

Говорит Москвавчера в 10:23

Губа не дура: как глава МВД Эстонии замахнулся на Ивангород

Sputnik Эстониявчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось

Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Культура

«Катюшу» и «Искандер» представили в Железноводске

В городе-курорте открылась выставка детских поделок, выполненных из вторсырья- «Железный победитель».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

Наталья Водянова и ранее размещала снимки, после которых фанаты были убеждены в том, что вскоре она станет мамой шестого ребенка.
Обновлено в 01:42
Политика

Коломойский уже рассуждает о составе коалиции в Раде после выборов

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами в будущем парламенте.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Армия и оружие

Украина и Великобритания провели учения в Черном море

Обновлено в 06:25
Происшествия

Момент смерти Сергея Доренко попал на видео

Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
Обновлено в 04:12
Общество

Прощание с Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Доме композиторов

Обновлено в 05:46
Общество

Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву

Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в Москву.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

В ВВС Израиля заявили о готовности нейтрализовать С-300 в Сирии - «если потребуется»

Системы противовоздушной обороны С-300, поставленные Россией в Сирию, полностью боеготовы и прикрывают небо Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 05:19
Музыка

Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили новую песню «I Don’t Care»

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью

Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Транспорт

Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное