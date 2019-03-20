Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите РунетаРоссийская газета 06:32
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову. Дипломаты посоветовали спортсменам внимательно изучить суть инициативы.
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Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Политика
Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.
Обновлено в 07:49
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Наука
В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку
Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы.
Обновлено в 03:07
Авто
Названо время выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Общество
Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 06:20
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Обновлено в 04:47
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Культура
Стивен Спилберг и Сэм Мендес снимут «1917» в Стоунхендже
Стивен Спилберг получил разрешение на съемки и строительство декораций к фильму "1917" непосредственно рядом со Стоунхенджем.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье
«Комиссиями штаба ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе», — подчеркнул начальник пресс-службы ВВО.
Обновлено в 04:08
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»
В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено вчера в 05:20
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин
Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Обновлено в 04:40
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Футбол
Аршавин стал тренером Академии «Зенита»
Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
Обновлено в 05:57
Экономика
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37