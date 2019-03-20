Посольство России в США разъяснило позицию по защите РунетаРоссийская газета 06:32

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову. Дипломаты посоветовали спортсменам внимательно изучить суть инициативы.

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