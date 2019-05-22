Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в ИталииИнтерфакс 06:42

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
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РИА Новости11:25

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

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Комсомольская правда12:25

В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка, десятки человек пострадали

RT на русском11:58
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Обновлено в 09:09
Армия и оружие

По позициям армии Хафтара в Ливии нанесены авиаудары

Авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли Военно-воздушные силы ливийского Правительства национального согласия, передает 22 мая Анатолийское агентство новостей.
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Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

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Спорт

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Обновлено в 12:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье

Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег

Обновлено в 05:05
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Обновлено в 11:53
Общество

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Вчера в средней школе № 50 на улице Капитана Орликовой состоялась встреча местных жителей с заместителем председателя Мурманского горсовета Игорем Морарем.
Обновлено в 09:00
Экология

Почему исчезла вода в Ингури ГЭС и что грозит Грузии в плане экологии?

Какая погода ждет Грузию летом и почему в Тбилиси не было снега зимой >> Согласно этому соглашению, мы обязаны к 2024 году обеспечить чистой питьевой водой все население Грузии.
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Армия и оружие

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Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

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Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
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Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
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Травмированного Купера застукали вместе с Шейк

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Экономика

Финансовые нарушения выявлены в Большом театре

Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Авто

Toyota Supra может получиться мощнее, чем заявляет компания

Цифры из теста показывают, что Supra производит больше крутящего момента, чем BMW Z4 с тем же двигателем (369 фунт-футов) и потенциально большей мощностью.
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Здоровье

Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры

В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
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Игры

Грязь, дождь и безумие: вышел геймплейный трейлер хоррора The Sinking City

Обновлено в 11:27
Общество

В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект

Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Экономика

Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей

Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Политика

Мэй пообещала опубликовать новый вариант билля о Brexit 24 мая

Текст нового варианта билля о выходе Великобритании из состава Евросоюза будет опубликован 24 мая, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 22 мая в ходе своего выступления в палате общин британского парламента, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:58
Общество

Безопасность на транспорте должна быть нормой

В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
Обновлено в 06:26
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