Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в ИталииИнтерфакс 06:42
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Читать в источнике
Оценить247
Подробнее о событии
Показать все источники
Авария с туристическим автобусом в Италии случилась из-за поваленных на трассу деревьев
Комсомольская правда12:25
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Армия и оружие
По позициям армии Хафтара в Ливии нанесены авиаудары
Авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли Военно-воздушные силы ливийского Правительства национального согласия, передает 22 мая Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Центральной темой форума «Здоровье нации» станут нацпроекты
29–31 мая в Москве состоится Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».
Обновлено в 07:41
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Космос
Воронежские инженеры помогут освоить Крайний Север
Освоение Крайнего Севера начинается в Воронеже.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:53
Общество
Игорь Морарь рассказал об изменениях на улице Орликовой
Вчера в средней школе № 50 на улице Капитана Орликовой состоялась встреча местных жителей с заместителем председателя Мурманского горсовета Игорем Морарем.
Обновлено в 09:00
Экология
Почему исчезла вода в Ингури ГЭС и что грозит Грузии в плане экологии?
Какая погода ждет Грузию летом и почему в Тбилиси не было снега зимой >> Согласно этому соглашению, мы обязаны к 2024 году обеспечить чистой питьевой водой все население Грузии.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Эксперт ООН считает, что риск ядерной войны очень высок
«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула она.
Обновлено в 11:46
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
Обновлено в 02:44
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Авто
Toyota Supra может получиться мощнее, чем заявляет компания
Цифры из теста показывают, что Supra производит больше крутящего момента, чем BMW Z4 с тем же двигателем (369 фунт-футов) и потенциально большей мощностью.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Общество
В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект
Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью
Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Экономика
Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей
Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Политика
Мэй пообещала опубликовать новый вариант билля о Brexit 24 мая
Текст нового варианта билля о выходе Великобритании из состава Евросоюза будет опубликован 24 мая, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 22 мая в ходе своего выступления в палате общин британского парламента, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:58
Общество
Безопасность на транспорте должна быть нормой
В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
Обновлено в 06:26