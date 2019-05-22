Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в ИталииИнтерфакс 06:42
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
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Авария с туристическим автобусом в Италии случилась из-за поваленных на трассу деревьев
Комсомольская правда12:25
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Политика
Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать
На итоговом заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке министры обратились к коллегам из Североатлантического альянса с призывом начать диалог между двумя объединениями, чтобы не допустить военного противостояния двух крупнейших военных блоков Евразии.
Обновлено в 11:00
Здоровье
В Пензе несколько тысяч родителей прошли «Школу материнства»
Обновлено в 06:00
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
ЦСКА создает женскую гандбольную команду
В следующем сезоне женского чемпионата России по гандболу выступит новый клуб — ЦСКА.
Обновлено в 12:49
Футбол
Гендиректор «Сочи» комментирует слухи об интересе клуба к Глушакову и Денисову
Генеральный директор ФК "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал "СЭ" появившуюся информацию об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову и хавбеку "Спартака" Денису Глушакову.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы прошедшего в Тель-Авиве песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги распределения баллов.
Обновлено в 13:47
Кино
Появились кадры со съемок новых «Звездных войн»
В апреле в Сети появился первый тизер фильма. Съемки девятого эпизода Star Wars начались 1 августа 2018 года в Лондоне.
Обновлено в 12:12
Общество
Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове
Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Накануне Екатерина впервые вышла на красную дорожку.
Обновлено в 04:00
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено вчера в 00:30
Здоровье
6000 вологжан уже пострадали от укусов клещей
Более шести тысяч вологжан пострадали от укусов клещей на сегодняшний день.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Политика
Япония призвала мировые СМИ правильно называть премьер-министра страны
Министр иностранных дел страны Таро Коно просит зарубежные СМИ называть правильно фамилию японского лидера «Абэ».
Обновлено в 13:45
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку
Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Интернет
Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде
Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Общество
Сдам бабулю напрокат
Во Франции появился новый сервис - аренда дублера-статиста для участия в манифестации.
Обновлено в 01:19
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением
Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Кино
HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит
Накануне программный директор HBO Кейси Блойс пообщался с THR по поводу финала «Игры престолов».
Обновлено в 07:52