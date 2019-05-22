В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в ИталииИнтерфакс 06:42

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

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