Политика
В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в ЛитвеРоссийская газета 07:25
В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
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Кино
Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Игры
Главное о России. В Steam появился симулятор настоящей пацанской жизни
Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Симулятора России» и «Симулятора сидения у подъезда» в Steam.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Политика
Силуанов негативно оценил задержание Абызова
Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Общество
В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки
Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Политика
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Наука
Учёные открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере
Коллаборация LHCb, отвечающая за один из четырех основных экспериментов, которые осуществляются при помощи Большого адронного коллайдера, сообщает об обнаружении нескольких экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 05:03
Политика
Германия не предоставила представителю Гуайдо статус посла
Активнее всего среди стран Евросоюза на непризнании Гебауэра официальным послом настаивала Испания, сообщает издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Культура
Мединский объединяет Волковский театр с Александринским
Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Политика
В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.
Обновлено в 06:30
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Здоровье
В Мозамбике выявлено пять случаев заболевания холерой
Сотрудники министерства здравоохранения Мозамбика подтвердили выявление пяти случаев заболевания холерой, сообщает 27 марта Al Arabia.
Обновлено в 06:53
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Обновлено вчера в 12:34