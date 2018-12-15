О проблеме лагеря «Эр-Рукбан», в котором приходится проживать около 50 тысячам сирийцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в послании к главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Два обращения к главе Пентагона Джеймсу Мэттису было направлено от имени Сергея Шойгу.

В послании к Мэттису Шойгу сообщил о проблеме лагеря «Эр-Рукбан»

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы Стратегическая военная техника прибыла в Венесуэлу 10 декабря для участия в полетах.

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Армия и оружие Армия и оружие WSJ сообщила о краже секретных данных ВМС США китайскими хакерами

Армия и оружие Армия и оружие Войска ДНР приведены в полную боевую готовность Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Армия и оружие Армия и оружие Маневренный бой отработали мотострелки ВВО в Забайкалье

Армия и оружие Армия и оружие МИД России раскритиковал решение о создании армии Косова В российском министерстве считают этот шаг нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 МИД России назвал решение о создании в республике Косово полноценной армии грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на обострение обстановки на Балканах, которое чревато рецидивом вооруженного конфликта в регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Эстония поспорила с Украиной о звании сильнейшей армии мира

Армия и оружие Армия и оружие Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН Россия в 2019 году планирует принять участие в военно-морских учениях, которые организуют Южная Корея и Сингапур в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В Ростове-на-Дону открыли памятник «Авиаторам всех поколений» "Памятник, который представляет собой настоящий многоцелевой истребитель Су-27, установленный на постаменте, открыт для увековечения памяти летчиков и авиационных техников 4 Воздушной армии, которые внесли неоценимый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне и освобождение Ростова-на-Дону", - сказал Астафьев.

Армия и оружие Армия и оружие Российскую эскадру в Средиземноморье усилил тральщик «Иван Голубец» Морской тральщик "Иван Голубец" и буксир "МБ-31" проходят проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы усилить российскую эскадру в Средиземном море.

Армия и оружие Армия и оружие Охота Су-34 за новейшим истребителем Су-35 попала на видео В виде цели «охоты» был использован модернизированный истребитель Су-35.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефти Северная Корея изменила методы нелегальных поставок нефтепродуктов, что позволяет ей обходить санкции ООН, сообщает NBC со ссылкой на засекреченных доклад американских военных.