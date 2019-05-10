В порту Усть-Луга возобновили поставки качественной нефтиLenta.ru вчера в 12:06

В порту Усть-Луга в Ленинградской области возобновилась отгрузка отвечающей стандартам российской экспортной нефти. Сырье поступило на узел учета 8 мая. На следующий день кондиционная нефть начала закачиваться в резервуарный парк для погрузки на танкеры.

Культура Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище Композитора Евгения Крылатова похоронили в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище в Москве.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Хоккей Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Политика Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.

Происшествия Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

Спорт Загитова поделилась фотографиями с отпуска Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".

Хоккей Путин забросил первую шайбу в гала-матче Ночной хоккейной лиги Президент России Владимир Путин в гала-матче, проходящем в рамках Ночной хоккейной лиги, забросил первую шайбу.

Политика «Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.

Авто В России автомобиль Bentley переделали в танк В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.

Происшествия На четыре дагестанских поселка сошел сель В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Хоккей Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.

Армия и оружие В Международном морском салоне в Петербурге примут участие 30 кораблей Более 30 военных кораблей, катеров и судов примут участие в Международном военно-морском салоне (MBMC), который пройдёт в Петербурге в июле.

Происшествия На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Технологии Telegram X удален с App Store Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.