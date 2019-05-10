Энергетика
В порту Усть-Луга возобновили поставки качественной нефтиLenta.ru вчера в 12:06
В порту Усть-Луга в Ленинградской области возобновилась отгрузка отвечающей стандартам российской экспортной нефти. Сырье поступило на узел учета 8 мая. На следующий день кондиционная нефть начала закачиваться в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
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