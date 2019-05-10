Энергетика
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефтиТАСС 10:30
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу Минэнерго России.
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