Энергетика

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефтиТАСС 10:30

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу Минэнерго России.
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В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

ТАСС10:30

Минэнерго: отгрузка качественной нефти возобновилась в порту Усть-Луга

RT на русском10:32

Чистую нефть РФ начали загружать в танкеры под экспорт в порту Усть-Луга

ПРАЙМ10:32

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

Независимая газета10:31

Танкеры в Усть-Луге осуществляют отгрузку «чистой» нефти

Интерфакс - Россия10:33

Минэнерго сообщило о начале отгрузки качественной нефти в порту Усть-Луга

Rambler News Service10:26

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

РИА Новости10:17
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