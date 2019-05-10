Энергетика
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефтиТАСС вчера в 10:30
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу Минэнерго России.
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В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
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Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Испании
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Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
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Перед встречей с Путиным Помпео проведёт переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Затем планируется общее обсуждение.
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Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
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Луч — Спартак-2 2:0
В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал московский «Спартак-2».
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Полузащитник «Карабаха»: Мхитаряну нечего делать в Баку как армянину
Полузащитник азербайджанского «Карабаха» Кара Гараев заявил, что армянскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну нужно приехать на финал Лиги Европы в Баку исключительно как спортсмену.
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Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым
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Медведь ограбил охотников на Камчатке
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«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100
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Лазарев провел вторую репетицию номера для «Евровидения»
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Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
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В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
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Речь идёт о сумках с гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Были представлены модели с одним и двумя дисплеями.
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Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
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Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
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Хоккей
Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России заявил нападающего ЦСКА Ивана Телегина на чемпионат мира в Словакии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
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