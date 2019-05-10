Политика

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-ЛугаРБК 10:46

Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
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Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга

Коммерсантъ11:30

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

ТАСС10:30

«Чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге

Газета.Ru10:34

Минэнерго: отгрузка качественной нефти возобновилась в порту Усть-Луга

RT на русском10:32

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

РБК10:46

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

РИА Новости10:17

В порту Усть-Луга возобновили отгрузку качественной нефти

Говорит Москва11:15
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
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В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова

Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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НАСА подтвердило данные о повышении концентрации спирта на МКС

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал РИА Новости, что после прибытия на МКС корабля Dragon-2 3 марта экипаж станции почувствовал необычный запах.
Обновлено в 12:43
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
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Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Футбол

Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»

Обновлено в 06:39
Космос

Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:45
Транспорт

Москва стала лидером по числу электробусов в Европе

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Дональд Трамп не намерен спешить в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе, и торопиться с ними не нужно.
Обновлено в 10:24
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13 ‒ 18 м / с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Обновлено в 12:58
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Здоровье

Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Политика

Столтенберг встретится с Порошенко

«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН для прессы по Сирии

Россия выступила против и заблокировала заявление Совбеза ООН для прессы, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе, сообщил в пятницу журналистам заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
Обновлено в 13:13
Политика

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве

Обновлено в 12:36
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
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Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
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