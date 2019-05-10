Энергетика

В порту Усть-Луга стали загружать в танкеры чистую российскую нефтьРоссийская газета вчера в 11:41

8 мая чистая нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры. Как отметили в ведомстве, продолжается выполнение намеченного плана по нормализации качества нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга

Коммерсантъвчера в 11:30

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

РБКвчера в 10:46

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

РИА Новостивчера в 10:17

«Чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге

Газета.Ruвчера в 10:34

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

ТАССвчера в 10:30

Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга

Известиявчера в 10:43

В порту Усть-Луга возобновили отгрузку качественной нефти

Говорит Москвавчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика

Порошенко встретится с Туском 13 мая

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Семьям 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево выплатили деньги

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что семьи 17 погибших получили денежные выплаты.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол

Марсело: «Зидан делает все легко, с ним приятно общаться»

Защитник «Реала» Марсело отметил значимость для клуба возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Энергетика

Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%

Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Гаджеты

Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках

Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями

10 мая утром стало известно, что у суррогатной матери ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэст начались роды.
Обновлено вчера в 12:41
Кино

Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Обновлено в 00:05
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Общество

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»

Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика

Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке

Намерение обеспечить безусловное подписание закона об украинском языке выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 10 мая в своем блоге в соцсети twitter.
Обновлено вчера в 16:34
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Авто

В России насчитали около 10 млн легковых автомобилей японских марок

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Космос

В Антарктиде обнаружен гигантский прожектор инопланетян, указывающий на важный объект

С завидной регулярностью ученые находят на ее просторах странные объекты, указывающие на существование на этом ледяном континенте внеземной жизни.
Обновлено вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное