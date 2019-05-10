Энергетика
В порту Усть-Луга стали загружать в танкеры чистую российскую нефтьРоссийская газета вчера в 11:41
8 мая чистая нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры. Как отметили в ведомстве, продолжается выполнение намеченного плана по нормализации качества нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба".
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Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика
Порошенко встретится с Туском 13 мая
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Семьям 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево выплатили деньги
Врио главы Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что семьи 17 погибших получили денежные выплаты.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
Марсело: «Зидан делает все легко, с ним приятно общаться»
Защитник «Реала» Марсело отметил значимость для клуба возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%
Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках
Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями
10 мая утром стало известно, что у суррогатной матери ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэст начались роды.
Обновлено вчера в 12:41
Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»
Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика
Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке
Намерение обеспечить безусловное подписание закона об украинском языке выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 10 мая в своем блоге в соцсети twitter.
Обновлено вчера в 16:34
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Космос
В Антарктиде обнаружен гигантский прожектор инопланетян, указывающий на важный объект
С завидной регулярностью ученые находят на ее просторах странные объекты, указывающие на существование на этом ледяном континенте внеземной жизни.
Обновлено вчера в 23:55