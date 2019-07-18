Отмечается, что власти совместно с профильными компаниями предполагают разные варианты развития судьбы загрязненной хлоридами нефти. Уточняется, что одним главным решением по данному вопросу может стать подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.

Политика Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Госдума приняла закон о шпионских гаджетах Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Происшествия На берег Балтийской косы выбросило нефтепродукты Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" На побережье Балтийской косы выбросило нефтепродукты.

Политика Медведчук представил Европарламенту план по урегулированию в Донбассе Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

Общество Росконтроль назвал марки худшей творожной массы Специалисты Росконтроля назвали бренды самой опасной для здоровья творожной массы на отечественном рынке.

Футбол «Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле Как стало известно «Чемпионату», московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

Общество В Минздраве заступились за пальмовое масло Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.

Авто АвтоВАЗ остановит производство на три недели «АвтоВАЗ» и завод LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года.

Общество Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Авто Представлен обновленный Mercedes-AMG GLC 43 Компания Mercedes-AMG поделилась фотографиями и техническими подробностями о рестайлинговом кроссовере GLC 43.

Происшествия Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставить Турции Су-35 Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о готовности компании осуществить поставки российских Су-35 Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.