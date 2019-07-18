Энергетика

В Минэнерго прояснили судьбу грязной нефтиГазета.Ru 07:07

Отмечается, что власти совместно с профильными компаниями предполагают разные варианты развития судьбы загрязненной хлоридами нефти. Уточняется, что одним главным решением по данному вопросу может стать подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.
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«Грязную» нефть начали подмешивать к чистой в порту Усть-Луга

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Financial One06:56
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