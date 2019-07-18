Энергетика
В Минэнерго прояснили судьбу грязной нефтиГазета.Ru 07:07
Отмечается, что власти совместно с профильными компаниями предполагают разные варианты развития судьбы загрязненной хлоридами нефти. Уточняется, что одним главным решением по данному вопросу может стать подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:19, Вашингтон
Политика
Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе
Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом
Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
На берег Балтийской косы выбросило нефтепродукты
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" На побережье Балтийской косы выбросило нефтепродукты.
Обновлено в 05:00
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Медведчук представил Европарламенту план по урегулированию в Донбассе
Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Росконтроль назвал марки худшей творожной массы
Специалисты Росконтроля назвали бренды самой опасной для здоровья творожной массы на отечественном рынке.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
Как стало известно «Чемпионату», московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Обновлено в 06:50
Общество
В Минздраве заступились за пальмовое масло
Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.
Обновлено в 05:00
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Авто
АвтоВАЗ остановит производство на три недели
«АвтоВАЗ» и завод LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Британские СМИ оценили загадочное ядерное оружие России
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG GLC 43
Компания Mercedes-AMG поделилась фотографиями и техническими подробностями о рестайлинговом кроссовере GLC 43.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки
Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о готовности компании осуществить поставки российских Су-35 Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:09
Политика
СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32