Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из ЭквадораРИА Новости 09:16
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС. "Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
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Гаджеты
В России началось производство умных стиральных машин Samsung
Обновлено в 07:46
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия
РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова
РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
Обновлено вчера в 00:30
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Политика
Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено в 09:59
Здоровье
В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография»
Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Политика
Лукашенко раскритиковал белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу белорусского центра по гидрометеорологии из-за низкой достоверности прогнозов погоды, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:38
Культура
«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Космос
Ученые захотели изменить орбиту Земли, чтобы спасти ее от гибели
Маттео Чериотти убежден, что люди могут попытаться изменить орбиту Земли. Таким образом наша планета сможет избежать поглощения Солнцем.
Обновлено в 10:41
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".
Обновлено в 10:35
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Технологии
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Авто
50-летний Datsun 240Z ушел с молотка за 125 тысяч долларов
На аукционе Bring A Trailer был продан один из самых дорогих раритетных автомобилей — серийный Datsun 240Z 1970 модельного года.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции
Обновлено в 11:12
Космос
Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере
Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Кино
Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57