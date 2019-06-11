Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из ЭквадораРИА Новости 09:16
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС. "Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия
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Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Наука
В гробнице майя найдены ужасающие черепа
В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Политика
Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.
Обновлено в 12:23
Наука
Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза
Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено в 09:19
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском
Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".
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Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Алибасов проведет еще три дня под наблюдением врачей
Сын руководителя групп «На-На» и «Интеграл» подчеркнул, что из-за возникшего в результате ожога рубца впоследствии у продюсера могут возникнуть проблемы с глотанием.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
В Shazam появилась функция распознавания музыки через наушники
В сервисе для распознавания песен Shazam на платформе Android появилась функция распознавания музыки, играющей в наушниках, пишет The Verge.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено в 12:03
Политика
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
Во вторник на мероприятии издания Politico в Брюсселе Юнкера, который осенью уйдет в отставку, попросили рассказать о его отношении к Трампу.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Политика
Екатерина Лахова покинет Совет Федерации
Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).
Обновлено в 05:20
Финансы
ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов
ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Обновлено в 08:07
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56