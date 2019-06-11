Происшествия
В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из ЭквадораРБК 09:36
Таможенники изъяли в петербургском морском порту около 400 кг кокаина стоимостью приблизительно 4,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Большая партия наркотика была обнаружена в контейнере с рыбными консервами из Эквадора.
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