Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаинаBFM.ru 12:32

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина. Об изъятии крупной партии наркотиков отчиталась Федеральная таможенная служба. Как утверждается, таможенники нашли груз наркотиков в контейнере с рыбными консервами из Эквадора 10 июня.
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В Петербург пытались провезти 400 кг кокаина в рыбных консервах

Санкт-Петербургские ведомости09:35

В порту Петербурга в контейнере с рыбными консервами из Эквадора нашли 400 кг кокаина

78.ru09:26

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 400 кг кокаина из Эквадора

ТАСС09:04

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

РИА Новости09:16

Таможенная служба обнаружила 400 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга

Rambler News Service09:14

400 килограммов наркотиков на 4,5 млрд рублей. В порту Петербурга нашли контейнер из Эквадора с начинкой

Фонтанка.Ру09:19

На таможне в Петербурге обнаружили 400 килограммов кокаина

Петербургский дневник09:48
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Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

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Обновлено в 14:07
Политика

Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
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Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

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Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес

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На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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