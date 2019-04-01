Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТОРИА Новости 04:12
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины. Президентские выборы на Украине прошли в воскресенье.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
ЛДПР предложила не признавать выборы на Украине
Фото: Youtube.com Партия ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании выборов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 24".
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Божена Рынска побывала на могиле покойного мужа
Своим подписчикам в «Инстаграм» Рынска рассказала, что, придя на могилу к Игорю, попросила его приходить к ней во снах, ведь после его смерти она ни разу не увидела мужа во сне.
Обновлено в 06:17
Экономика
В России с 1 апреля увеличили социальные пенсии
В России с 1 апреля на 2% увеличились социальные пенсии.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Хоккей
Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:14
Спорт
Тина Канделаки стала сотрудником RT
Обновлено в 06:32
Политика
Владимир Зеленский уверенно удерживает лидерство
По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.
Обновлено в 00:33
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Экономика
«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:01
Политика
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Экономика
«Русал» возобновил поставки алюминия в США
«Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.
Обновлено в 05:32
Финансы
Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов
Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Авто
Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети
Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Интернет
Facebook объяснит пользователям появление постов в их ленте
Соцсеть покажет, почему добавила в ленту тот или иной пост, сколько раз пользователь смотрел публикации этого автора в прошлом, какой контент нравится владельцу страницы.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет
Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
Экономика
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Ученые из России обнаружили, что один из эффектов, используемых при создании лазеров и светодиодов, может работать в "чистых" полупроводниках, что раньше считалось невозможным.
Обновлено в 07:44
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика
Партия Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах в Анкаре
Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 16 лет потерпела поражение в столице.
Обновлено в 00:28