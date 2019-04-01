Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТОРИА Новости 04:12
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины. Президентские выборы на Украине прошли в воскресенье.
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Шоу-бизнес
Рине Зеленой дали звание народной артистки в день смерти
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Обновлено в 00:54
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Экзитпол: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Обновлено вчера в 13:23
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Экономика
ПФР: С 1 апреля повышаются социальные пенсии
С 1 арпеля 2019 года повышаются социальные пенсии. Об этом напомнил Пенсионный фонд России на своем официальном сайте.
Обновлено 29 марта в 09:35
Политика
Кремль отказался давать оценку выборам на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным давать оценку выборам на Украине, поскольку предстоит второй тур голосования.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Суд рассмотрит 8 апреля жалобу на домашний арест Ишаева
Московский городской суд рассмотрит на следующей неделе апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», сообщили в Басманном суде столицы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
Обновлено вчера в 22:08
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море
НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Технологии
Facebook объяснит принцип подбора сообщений в лентах пользователей
Компания Facebook ввела в соцсети функцию, объясняющую принципы работы алгоритма, который отбирает и ранжирует сообщения, попадающие в пользовательские ленты новостей.
Обновлено в 05:37
Общество
Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
Кино
Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова
По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Ил-112В совершил в Воронеже свой первый полет
Первому полету предшествовал цикл аэродромных испытаний, в ходе которых была проверена работа всех систем, совершены пробежки по ВПП, и получено заключение о готовности самолета к началу летных испытаний.
Обновлено в 04:30
Спорт
Тина Канделаки заключила контракт с RT
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в марте подписала годовой контракт с RT.
Обновлено в 04:39
Политика
Песков прокомментировал проект санкций США против РФ
Склонность США к санкциям и рестрикциям в международных делах видна невооруженным взглядом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект американских политиков об ограничительных мерах против Москвы.
Обновлено в 05:55
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Против Виктора Дробыша ополчились все геи мира
На днях в государстве юго-восточной Азии Брунее ввели смертную казнь для геев.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»
Обновлено вчера в 16:00