Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТОГазета.Ru 09:27

В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". Это произошло на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
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с чего всё началось
"Канадский корабль встал (на якорь - ред.) в 8.00 (совпадает с мск), а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", - цитирует агентство УНН
 Евгения Прокопца, менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта.
РИА Новости04:12

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В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Газета.Ru09:27

Корабль НАТО впервые зашел в молдавский порт на Дунае

Интерфакс03:59

Минобороны Молдавии опровергло сообщение о заходе фрегата НАТО в порт Джурджулешты

ТАСС06:33

Очередной фрегат НАТО прибыл в Одессу

Lenta.ru04:49

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

РИА Новости04:12

Два фрегата НАТО прибыли в порт Одессы — видео

RT на русском10:15

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Говорит Москва05:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

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Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

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В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

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Авто

Кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа

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Технологии

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Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
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Спорт

Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Футбол

Футболист «Спартака» отказался от контракта с зарплатой €250 тыс. в год

По информации издания, футболиста не устроили условия нового соглашения, по которому его зарплата в клубе составила бы €250 тыс. в год.
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Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
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Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

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Обновлено в 09:22
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Яна Рудковская решила изменить имя сыну

Плющенко-младший перестанет быть Гном Гномычем. Яна Рудковская задумалась о том, чтобы перестать называть сына Гном Гномычем.
Обновлено в 06:00
Футбол

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

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В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А

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Происшествия

Ректора РГУ имени Есенина задержали

Ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев задержан.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
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Общество

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Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
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Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
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Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

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Курс доллара: рубль охватил страх

Курс доллара после утренней коррекции снова перешел к росту во второй половине дня на фоне опасений, что новые санкции США могут коснуться банковского сектора РФ.На пиках дня курс доллара достигал уровня 65,81 рубля.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках хакеров устроить кибератаку на систему ЦИК Незалежной во время выборов президента.
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Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
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Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

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