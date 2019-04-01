В порт Одессы прибыли два корабля НАТОГазета.Ru 09:27

с чего всё началось

В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". Это произошло на следующий день после первого тура выборов президента Украины.

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

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