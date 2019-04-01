Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТОГазета.Ru 09:27
В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". Это произошло на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
"Канадский корабль встал (на якорь - ред.) в 8.00 (совпадает с мск), а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", - цитирует агентство УНН Евгения Прокопца, менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта.РИА Новости04:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия
В Самаре судью насмерть сбила машина, сообщил источник
Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбил автомобиль, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 10:20
Экономика
Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit
Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле
В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Политика
Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах
Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.
Обновлено в 10:20
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Авто
Кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа
Обновлено в 08:30
Технологии
Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе
Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Спорт
Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Футбол
Футболист «Спартака» отказался от контракта с зарплатой €250 тыс. в год
По информации издания, футболиста не устроили условия нового соглашения, по которому его зарплата в клубе составила бы €250 тыс. в год.
Обновлено в 10:14
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Наталья Медведева привела маму на шоу «Вечерний Ургант»
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила изменить имя сыну
Плющенко-младший перестанет быть Гном Гномычем. Яна Рудковская задумалась о том, чтобы перестать называть сына Гном Гномычем.
Обновлено в 06:00
Футбол
РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей
Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Ректора РГУ имени Есенина задержали
Ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев задержан.
Обновлено в 10:21
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу
Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Экономика
Курс доллара: рубль охватил страх
Курс доллара после утренней коррекции снова перешел к росту во второй половине дня на фоне опасений, что новые санкции США могут коснуться банковского сектора РФ.На пиках дня курс доллара достигал уровня 65,81 рубля.
Обновлено в 10:14
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Политика
Аваков заявил о кибератаке на систему ЦИК Украины во время выборов
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках хакеров устроить кибератаку на систему ЦИК Незалежной во время выборов президента.
Обновлено в 09:49
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48