Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении ПорошенкоИзвестия 01:09
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
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Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в жизни
Обновлено в 00:36
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Наука
Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца
Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Обновлено в 02:10
Футбол
Кадиев: «Власти Дагестана наплевали на „Анжи“»
Президент махачкалинского "Анжи" Асман Кадиев подверг критике чиновников республики, заявив, что власти Дагестана не собираются помогать команде, испытывающей катастрофические проблемы с финансированием.
Обновлено в 06:43
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданской
В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» сразу в нескольких городах
ФСБ пришла c обысками к «Свидетелям Иеговы» сразу в нескольких городах России.
Обновлено в 03:47
Общество
Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Космос
Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Политика
Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Авто
Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56