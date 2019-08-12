Энергетика

В понедельник нефть продолжает дешеветьПрофиль 03:15

В понедельник, 12 августа, цены на нефть упали: фьючерсы на нефть марки Brent были на уровне $ 58,35 за баррель, что на 18 центов или 0,3%, ниже их предыдущего расчётного курса.
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В понедельник нефть продолжает дешеветь

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Нефть смещается в «красную зону» в начале торговой недели

REGNUMвчера в 21:02
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Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР

Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
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Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.
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Происшествия

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Обновлено в 04:36
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Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

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Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
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Стали известны сроки восстановления вратаря «Динамо» Шунина

Врач сборной России по футболу Юрий Васильков назвал сроки восстановления вратаря московского "Динамо" Антона Шунина.
Обновлено в 06:59
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске

Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Общество

В столице Эфиопии установят пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 06:02
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

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Авто

В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр

В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией

Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
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ЦБ объяснил рост инфляции в июле подорожанием овощей и фруктов

Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,2%. В комментарии ЦБ РФ по инфляции это объясняется влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

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Происшествия

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

НАТО отказалось поставлять оружие Украине

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Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Авто

Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego

Проекты Lego Technic не перестают удивлять общество.
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Старицких животноводов предупреждают об оспе

Старицкая станция по борьбе с болезнями животных в газете "Старицкий вестник" предупреждает местных руководителей сельхозорганизаций и все население об оспе овец и коз.
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Обновлено вчера в 21:08
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