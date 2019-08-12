Энергетика
В понедельник нефть продолжает дешеветьПрофиль 03:15
В понедельник, 12 августа, цены на нефть упали: фьючерсы на нефть марки Brent были на уровне $ 58,35 за баррель, что на 18 центов или 0,3%, ниже их предыдущего расчётного курса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Футбол
Лэмпард жестко ответил Моуринью на критику в адрес «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику экс-наставника лондонской команды Жозе Моуринью по итогам матча 1-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:4).
Обновлено в 05:39
Экономика
ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из касс
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
Обновлено в 06:42
Политика
Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Футбол
Стали известны сроки восстановления вратаря «Динамо» Шунина
Врач сборной России по футболу Юрий Васильков назвал сроки восстановления вратаря московского "Динамо" Антона Шунина.
Обновлено в 06:59
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске
Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Общество
В столице Эфиопии установят пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 06:02
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Экономика
ЦБ объяснил рост инфляции в июле подорожанием овощей и фруктов
Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,2%. В комментарии ЦБ РФ по инфляции это объясняется влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
НАТО отказалось поставлять оружие Украине
Обновлено в 05:53
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Авто
Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego
Проекты Lego Technic не перестают удивлять общество.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Старицких животноводов предупреждают об оспе
Старицкая станция по борьбе с болезнями животных в газете "Старицкий вестник" предупреждает местных руководителей сельхозорганизаций и все население об оспе овец и коз.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более тысячи человек
Обновлено вчера в 21:08