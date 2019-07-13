Футбол
В понедельник Неймар вернется в расположение ПСЖLiveSport.ru 15:28
Неймар намерен полететь в Париж частным рейсом, чтобы в понедельник присоединится к ПСЖ, сообщает издание Diario Sport. Отмечается, что уже завтра бразилец отправиться в Париж. Перед началом тренировочного процесса футболист встретится со спортивным директором «парижан» Леонардо.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
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