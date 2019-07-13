Футбол
В понедельник Неймар вернется в расположение ПСЖLiveSport.ru 15:28
Неймар намерен полететь в Париж частным рейсом, чтобы в понедельник присоединится к ПСЖ, сообщает издание Diario Sport. Отмечается, что уже завтра бразилец отправиться в Париж. Перед началом тренировочного процесса футболист встретится со спортивным директором «парижан» Леонардо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Спорт
Загитова определилась с музыкой для короткой программы
Обновлено в 16:38
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Политика
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на территории завода
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин: «Могу уйти из дома»
Обновлено в 12:00
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
Больше всего поулов в Великобритании, из действующих пилотов, у подданого Елизаветы II - Льюиса Хэмилтона, который выигрывал квалификацию последние четыре года, а также в 2007 и 2013 годах.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00