Футбол

В понедельник Неймар вернется в расположение ПСЖLiveSport.ru 15:28

Неймар намерен полететь в Париж частным рейсом, чтобы в понедельник присоединится к ПСЖ, сообщает издание Diario Sport. Отмечается, что уже завтра бразилец отправиться в Париж. Перед началом тренировочного процесса футболист встретится со спортивным директором «парижан» Леонардо.
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