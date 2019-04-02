Футбол
В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VARАргументы и Факты вчера в 15:59
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС. РФС получил разрешение на использование данной системы в IFAB и FIFA.
Читать в источнике
Оценить
Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп—Кубка России VAR в режиме live уже сейчас.
с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на проведение первых полуфиналов Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), говорится на сайте РФС.Коммерсантъвчера в 14:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет
Обновлено вчера в 23:58
Политика
NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Политика
Болтон напомнил Китаю о решимости США защищать Тайвань
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник о решимости США выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Пекина.
Обновлено 01 апреля в 17:42
Происшествия
Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске
Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Алексей Текслер остался недоволен подготовкой Челябинска к саммитам
Обновлено вчера в 10:39
Политика
На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Вчерашний день: названы безнадежно устаревшие методы лечения
Некоторые методы лечения, которые были популярные еще в нашем детстве, современной медициной признаны уже потерявшими свою актуальность или даже вредными.
Обновлено в 00:27
Происшествия
О чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев, могут освободить из-под стражи уже после предварительных слушаний.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале
Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Госдума разрешит россиянам охотиться с луком
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который отнесет лук к холодному оружию.
Обновлено в 00:51
Хоккей
Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Названы самые преступные регионы России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено вчера в 00:22
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Экономика
Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС
Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:56
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01