В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VARАргументы и Факты вчера в 15:59

с чего всё началось

Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп—Кубка России VAR в режиме live уже сейчас.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС. РФС получил разрешение на использование данной системы в IFAB и FIFA.

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

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