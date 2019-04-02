Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VARАргументы и Факты 15:59

Локомотив — Ростов
завтра
в 12:30
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Локомотив»
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС. РФС получил разрешение на использование данной системы в IFAB и FIFA.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на проведение первых полуфиналов Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), говорится на сайте
 РФС.
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Система VAR будет использована в первых полуфинальных матчах Кубка России

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