В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и ИталияСпорт-Экспресс вчера в 15:30

Италия обыграла Мали в матче 1/4 финала юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет - 4:2. Игрок ЦСКА Лассана Ндиайе остался в запасе малийцев. В полуфинале Италия сыграет с Украиной, которая ранее одолела Колумбию (1:0).

В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и Италия

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