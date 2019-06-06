Футбол
В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и ИталияСпорт-Экспресс 15:30
Италия обыграла Мали в матче 1/4 финала юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет - 4:2. Игрок ЦСКА Лассана Ндиайе остался в запасе малийцев. В полуфинале Италия сыграет с Украиной, которая ранее одолела Колумбию (1:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Космос
Останки огромного пришельца увидели на снимках «поющей» кометы
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг изучил снимки "поющей" кометы и увидел на них останки пришельца, рост которого мог достигать более восьми десятков метров, пишут "Актуальные Новости".
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Ленобласти от удара молнии погиб человек
В Ломоносовском районе Ленобласти от удара молнии погиб человек, сообщают очевидцы.
Обновлено в 15:43
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Кино
Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма
Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Космос
В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов
Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено в 10:30
Технологии
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Автоспорт
Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество
Источник: «Амурагроцентр» начинает массовые увольнения
В ООО «Амурагроцентр» вручили 150 уведомлений о сокращении своим специалистам. Такое сообщение пришло в редакцию «Амурской службы новостей».
Обновлено в 03:11
Общество
«Потеплеет и снова похолодает»: синоптики рассказали о погоде на выходных в Челябинске
Похолодание в Челябинске, наконец, снова сменит тепло. Погода наладится уже на выходных.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Анна Плетнева может завершить карьеру по требованию мужа
Экс-солистка группы «Лицей» и участница коллектива «Винтаж» Анна Плетнева может завершить карьеру в шоу-бизнесе.
Обновлено в 14:54
Футбол
Озил в честь своей свадьбы оплатит операции для тысячи детей
Благотворительный фонд игрока BigShoe функционирует уже пять лет, организация финансирует операции для детей из развивающихся стран.
Обновлено в 11:36
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся Facebook, Instagram и WhatsApp
Социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei.
Обновлено в 11:09
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56