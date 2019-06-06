Футбол

В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и ИталияСпорт-Экспресс 15:30

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Италия обыграла Мали в матче 1/4 финала юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет - 4:2. Игрок ЦСКА Лассана Ндиайе остался в запасе малийцев. В полуфинале Италия сыграет с Украиной, которая ранее одолела Колумбию (1:0).
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