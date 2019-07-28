Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в МосквеРБК 08:34

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
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МВД: более 600 задержанных участников акции — не жители Москвы

Дождь09:25

Московская полиция объявила о завершении разбирательств в отношении задержанных на вчерашней акции в Москве

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В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

РБК08:34

МВД завершило разбирательство с участниками несогласованной акции в Москве

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В МВД сообщили, что более 600 задержанных на акции «не являются жителями города Москвы»

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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Происшествия

Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции

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Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

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На Кубани задержан обвиняемый в убийстве, сбежавший из-под стражи

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Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
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Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
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