Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

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