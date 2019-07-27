Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

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