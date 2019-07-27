Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в МосквеРБК 08:34
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
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Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
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Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
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Футбол
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Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Энергетика
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Обновлено в 08:59
Политика
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Происшествия
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Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
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В Бронксе (Нью-Йорк) 39-летний Хуан Родригес забыл в машине двоих годовалых детей на заднем сидении машины и ушел на работу.
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Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
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Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено в 08:47
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке Нева
Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:57
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Обновлено в 07:17
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опровергли слухи о правилах для соседей
Королевская пара Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей.
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