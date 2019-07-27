Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в МосквеРБК 08:34

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
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МВД: Свыше 600 задержанных на несанкционированном митинге не являются москвичами

РИАМО08:42

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

РБК08:34

В МВД сообщили, что более 600 задержанных на акции «не являются жителями города Москвы»

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Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние

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МВД: более 600 задержанных участников акции — не жители Москвы

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RT на русском08:26

Московская полиция объявила о завершении разбирательств с задержанными на вчерашней акции в Москве

Эхо Москвы09:03
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Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры

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Армия и оружие

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие

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Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
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