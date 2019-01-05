Происшествия

Протестующие в Париже сожгли плавучий ресторан
Комсомольская правда
15:20

В Париже «желтые жилеты», чьи акции из мирных манифестаций давно переросли в погромы, вновь отличились. Они подожгли плавучий ресторан, стоявший на приколе рядом с художественным музеем Орсе на левом берегу Сены. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.
Комсомольская правда15:20

Подробнее о событии

Беспорядки в центре Парижа устроили участники акции «желтых жилетов»

Эхо Москвы12:30

Сотни человек задержаны в ходе акций протеста в Париже

News.ru12:56

«Желтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

Газета.Ru12:18

«Желтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

Известия12:16

«Желтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

Московский Комсомолец12:28

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

RT на русском12:44

Видео: «желтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже

РЕН ТВ11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

Обновлено в 14:58
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено в 16:23
Происшествия

Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:04 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Названа причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 13:37
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.
Обновлено в 09:50
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.
Обновлено в 08:43
Политика

США потребовали от Турции отказаться от российских С-400

США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.
Обновлено в 09:15
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Хоккей

Россия — Швейцария 3:2 (2-й перерыв)

Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
Обновлено в 02:08
Хоккей

Сборная России отличилась дважды в первом периоде матча за бронзу МЧМ

Ранее сообщалось, что сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде.
Обновлено в 16:42
Политика

«Группа Лимы» потребовала от Мадуро передать власть парламенту

Обновлено вчера в 15:32
Политика

США вошли в десятку самых опасных для женщин стран мира

Агенство Reuters составило список из 10 самых опасных для женщин стран. В их число вошли Индия, Афганистан, Сирия, Сомали и даже США.
Обновлено в 08:32
Общество

Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов в США и Европе

На постельных клопов стали жаловаться все больше туристов, путешествующих по США и странам Европы.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
Обновлено в 12:14
Политика

Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля

В Кремле не давали согласия на использование имени главы государства в коммерческих целях, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:27
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Обновлено в 05:54
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Политика

Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
Обновлено в 16:01
Кино

Скончался народный артист России Иван Бортник

Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Спорт

Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

Обновлено в 08:18
Происшествия

Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи

Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Футбол

Челси — Ноттингем Форест 2:0

Обновлено в 05:19
ещё по теме
Главное