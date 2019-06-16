Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре городаРБК 09:00

с чего всё началось

Полиция Киева завела уголовное дело после взрыва в гараже в центре города в ночь на 16 июня. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города

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