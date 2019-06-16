Происшествия

Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре городаРБК 09:00

Полиция Киева завела уголовное дело после взрыва в гараже в центре города в ночь на 16 июня. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
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с чего всё началось
«Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»)», — говорится в сообщении
 стражей порядка.
Известия07:18

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Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города

РБК09:00

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

Lenta.ru08:50

Киевская полиция о взрыве: скорее всего, это был газ

Красная весна06:09

Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности

Известия07:18

Полиция Украины возбудила дело после взрыва в гаражах в центре Киева

РЕН ТВ07:11

Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в центре Киева

Телеканал 360°08:00

На Украине прогнозируют снижение рейтинга президента из-за взрыва в центре Киева

Национальная служба новостей07:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено в 11:04
Политика

Зеленский и Аваков пообщались с жителями Мариуполя «в годовщину освобождения от ceпapaтистов»

Зеленский выступил в Мариуполе по поводу пятой годовщины взятия города ВСУ.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц

ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.
Обновлено в 10:42
Футбол

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы

На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19
Политика

Евросоюз предупредил о риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе

Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры.
Обновлено в 14:50
Авто

Volkswagen Touareg подорожал на 90 тыс. рублей

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Авто

Как завести машину, если села батарейка в брелке

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Автоспорт

Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане

Быстрее были только два экипажа заводской команды Toyota, но при этом российская машина под №11 пересекла линию финиша на три круга раньше, чем её ближайшие соперники из Rebellion Racing, преодолев за 24 часа 379 кругов по кольцу Сартэ.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Наука

Ученые рассказали, как две минуты тренировок могут спасти от диабета

Обновлено в 08:59
Политика

Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Спорт

Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Исследователи выяснили опасность для здоровья офисной работы

Специалисты британского общества Mind провели опрос и выяснили, что свою работу большинство людей воспринимают как главный стресс.
Обновлено вчера в 21:40
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Футбол

Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко

Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко. С 32-летним футболистом заключён двухлетний контракт.
Обновлено в 13:47
Религия

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Общество

Митинг в центре Москвы прошел без происшествий

12 июня в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в поддержку Голунова.
Обновлено в 08:29
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».
Обновлено в 09:25
Футбол

Названа символическая сборная ЕВРО U-21 всех времён

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную ЕВРО U-21 за все времена.
Обновлено в 14:27
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 рухнул в цене и теперь он лишь немногим дороже модели Mi 9 SE

Mi Mix 3 теперь оценивается в 2300 юаней, что соответствует 332 долларам, тогда как Mi 9 всё ещё стоит 2800 юаней, что составляет 404 доллара.
Обновлено в 10:28
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