В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов КалашниковаRT на русском 12:07

Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.

В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

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