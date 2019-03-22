В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранатуРоссийская газета 02:35

В Афинах в полицейскую будку возле российского консульства бросили взрывное устройство, сообщили РИА Новости в посольстве.

с чего всё началось

В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадавших нет, будке нанесен незначительный ущерб, начато расследование.

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату

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