Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранатуРоссийская газета 02:35
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадавших нет, будке нанесен незначительный ущерб, начато расследование.
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В Афинах в полицейскую будку возле российского консульства бросили взрывное устройство, сообщили РИА Новости в посольстве.РИА Новости02:01
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