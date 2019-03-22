Происшествия

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранатуРоссийская газета 02:35

В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадавших нет, будке нанесен незначительный ущерб, начато расследование.
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В Афинах в полицейскую будку у российского консульства бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле российского консульства бросили взрывное устройство, сообщили РИА Новости в посольстве.
РИА Новости02:01

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В Афинах в полицейскую будку у российского консульства бросили гранату

РИА Новости02:01

Гранату бросили в полицейскую будку около российского консульства в Афинах

Говорит Москва01:51

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства России в Афинах

ТАСС01:49

В Афинах в полицейскую будку возле российского посольства бросили гранату

RT на русском01:45

В Полицейскую будку возле российского консульства в Афинах бросили гранату

Эхо Москвы02:31

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

РБК02:05

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах

Коммерсантъ01:50
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