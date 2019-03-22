Происшествия

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранатуРБК 02:05

В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Греции.
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Очевидец рассказал подробности нападения на российское консульство в Афинах

РИА Новости10:34

Греция пообещала поймать виновных в нападении на посольство РФ в Афинах

Газета.Ru08:32

МИД Греции: виновных в нападении на посольство РФ в Афинах нужно найти и отдать под суд

ТАСС07:46

В посольстве России в Греции прокомментировали инцидент с гранатой

RT на русском05:48

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах

Коммерсантъ01:50

В посольство России в Афинах бросили гранату

Эхо Москвы03:03

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

РБК02:05
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Экономика

Red Wings пострадала за SSJ 100

В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой

Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Футбол

Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в трамвае в Утрехте признал вину

37-летний Г.Таныш в понедельник открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.
Обновлено в 11:15
Футбол

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Стали известны другие имя и фамилия Началовой

Обновлено в 11:39
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Общество

США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые

Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.
Обновлено в 10:38
Экономика

ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

Обновлено вчера в 12:47
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 12:35
Политика

США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий

У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Москве грузовик с землей раздавил такси

На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
Политика

Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот

В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 09:36
Экономика

Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»

С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24».
Обновлено в 11:24
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Политика

Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на чиновников

Глава министерства внутренних дел Башкирии Роман Деев предложил штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:04
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать НАТО

Россия не планирует атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу (НАТО).
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

На священника в Канаде напали во время мессы

В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа на священника напали во время мессы с острым предметом, он ранен.
Обновлено в 11:04
Политика

КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков

Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
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