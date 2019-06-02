В подвале павильона на ВДНХ произошел пожарТАСС 05:24

Пожар произошел на цокольном этаже одного из павильонов ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар

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