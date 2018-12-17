Происшествия

Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Интерфакс
02:11

В городе Дзержинский (Московская область) обрушилась кровля производственного здания, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.
Интерфакс02:11

Подробнее о событии

МЧС: три человека погибли при обрушении крыши здания в Дзержинском

Подмосковье Сегодня03:44

Названы имена госпитализированных после обрушения в Дзержинском

Телеканал 360°05:34

Один человек погиб при обрушении кровли в Дзержинском

Интерфакс02:58

Сотрудник завода в Дзержинском, где рухнула кровля, рассказал о ситуации на месте ЧП

РИАМО04:30

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением кровли на заводе в Дзержинском

ТАСС04:09

Три человека погибли при обрушении здания в Дзержинском

РИА Новости05:03

Минздрав Подмосковья: Двоих пострадавших в Дзержинском вертолетом доставят на лечение в Москву

Агентство Москва04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро

Обновлено в 04:55
Происшествия

Бабушка из Суворова выманила деньги, прикинувшись продюсером телешоу

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), сообщили РБК в администрации учебного заведения.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Дагестане умер еще один пассажир опрокинувшегося микроавтобуса

В Дагестане умер еще один пассажир из перевернувшегося микроавтобуса В больнице Карабудахкентского района Дагестана скончался 73-летний мужчина, пострадавший при опрокидывании микроавтобуса Volkswagen.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Опасный преступник сбежал из психбольницы в Новосибирске

Обновлено в 04:48
Происшествия

Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканала

Неустановленное мощное взрывное устройство было приведено в действие у здания частного греческого телеканала Skai в пригороде столицы, никто не пострадал, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских

ФСБ России пресекла деятельность нелегальной группировки, которая восстанавливала боевые свойства оружия гражданского образца, изготавливала боеприпасы в двух подпольных мастерских и продавала их.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Петербурге

Очередная дорожная авария с маршруткой произошла в Санкт-Петербурге утром 17 декабря. В ней пострадали три пассажира.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Испанский турист, чудом выживший под Магаданом, застрял в России

Из-за столь непривычной низкой температуры, турист получил серьезное обморожение руки.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

В Сети появились фото украинского истребителя Су-27, потерпевшего крушение в прошлую субботу.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Более тысячи детей эвакуировали из школы в Челябинске из-за пожара

Более тысячи детей и несколько десятков педагогов эвакуировали из школы №19 в Челябинске из-за пожара, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Петербуржца задержали за хранение почти килограмма амфетамина

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропного вещества".
Обновлено в 03:54
Происшествия

Арестованному начальнику Свердловской железной дороги нашли замену

Обновлено в 03:04
Происшествия

В Иркутской области расследуют убийство школьницы подростками

Обновлено в 02:50
Происшествия

Сооснователь сервиса Vine умер от передозировки наркотиков

Обновлено вчера в 18:11
Главное