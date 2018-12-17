Происшествия
Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомИнтерфакс02:11
В городе Дзержинский (Московская область) обрушилась кровля производственного здания, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.
Интерфакс02:11
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Происшествия
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