Происшествия

В подмосковном Дзержинском частично обрушилось здание
Российская газета
02:30

В городе Дзержинский Московской области обрушилась кровля производственного здания. Для разбора завалов направлены 7 единиц техники и 19 человек, передает главное управление МЧС по Московской области. По данным ГСУ СК России по Московской области, под завалами могут находиться рабочие предприятия.
Российская газета02:30

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Врачи назвали имена пострадавших в Дзержинском

News.ru06:12

Последствия обрушения кровли на заводе в Дзержинском

РИА Новости07:04

Один человек погиб при обрушении кровли в Дзержинском

Интерфакс02:58

Сотрудник завода в Дзержинском, где рухнула кровля, рассказал о ситуации на месте ЧП

РИАМО04:30

«Кровлю чинили — обрушилась». Главное о ЧП на заводе в Дзержинском

Телеканал 360°06:16

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением кровли на заводе в Дзержинском

ТАСС04:09

Вертолет МАЦ эвакуирует в московскую больницу одного из пострадавших в Дзержинском

Агентство Москва06:24
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Происшествия

Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

Как сообщает информагентство «Москва», 16 декабря молодой человек пытался заехать на парковку центра на Кутузовском проспекте с окровавленной девушкой в багажнике автомобиля.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, поднявшего на руки росгвардейца в метро

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 20000 руб. Исляма Малекова, который в мае поднял на руки сотрудника Росгвардии по станции метро "Сухаревская".
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Новосибирске рецидивист сбежал из психбольницы

Неоднократно судимый Виктор Мошков сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске, его ищет полиция, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Бабушка из Суворова выманила деньги, прикинувшись продюсером телешоу

Тульская полиция опубликовала видео задержания 70-летней женщины, вымогавшей деньги у участников конкурса "Новая звезда".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Москве девушка умерла в ночном клубе

Тело 18-летней девушки нашли там вчера днем. При этом никаких следов насилия эксперты не обнаружили.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В результате аварии с микроавтобусом в Дагестане пострадали 13 человек

Один человек погиб, еще 13 получили ранения в результате опрокидывания пассажирской «Газели» в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 02:11
Происшествия

По делу о трагедии на Сямозере предъявили иски на 700 миллионов рублей

Обновлено в 07:08
Происшествия

Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканала

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке.
Обновлено в 01:25
Происшествия

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 04:24
Происшествия

Испанский турист, чудом выживший под Магаданом, застрял в России

Из-за столь непривычной низкой температуры, турист получил серьезное обморожение руки.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек

Трое пассажиров автобуса ПАЗ госпитализированы в понедельник утром в Петербурге в результате ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Челябинске избрали меру пресечения активисту Василию Московцу

Общественнику Василию Московцу, подозреваемого в организации поджога Фоминского ГОКа, избрали меру пресечения.
Обновлено в 05:39
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