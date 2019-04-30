Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный заводГазета.Ru вчера в 13:29
Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
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Источник рассказал, как работники военного завода голосовали за дочь Алсу
Московский Комсомолецвчера в 19:34
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