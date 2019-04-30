В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный заводГазета.Ru вчера в 13:29

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Общество Парижане посоветовали брать на пикник легкие закуски Практичные французы предпочитают не тратить слишком много времени на подготовку пикника и берут с собой простые закуски: сыр, ветчину, овощи, вино.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Шоу-бизнес Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.

Наука Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.

Происшествия Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве 19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Транспорт В ГИБДД появятся «черные списки» водителей В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.

Политика Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.

Музыка Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.

Экономика ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.

Экономика Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.

Наука Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.

Армия и оружие Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск» Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».

Кино Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов» Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».

Политика Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.

Хоккей Форвард «Бостона» Маршан ударил соперника клюшкой в затылок после остановки игры В концовке третьего периода рядом с воротами "Коламбуса" завязалась потасовка, в которой форвард "Бостона" Брэд Маршан ударил защитника Скотта Харрингтона клюшкой по затылку.

Политика На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».

Политика Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Авто В Сети показали первые изображения новой Lada Granta Sport Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Происшествия Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.

Общество Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.

Авто Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.

Шоу-бизнес За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.