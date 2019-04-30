Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный заводГазета.Ru вчера в 13:29

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
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Источник рассказал, как работники военного завода голосовали за дочь Алсу

Московский Комсомолецвчера в 19:34

Журналисты нашли завод, рабочих которого заставили голосовать за победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

URA.Ruвчера в 14:42

Появились подробности голосования работников военного завода за дочь Алсу

Взгляд.рувчера в 18:33

Военный завод обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ruвчера в 16:16

Рабочих заставляли голосовать за победу дочери Алсу

News.ruвчера в 14:57

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Комсомольская правдавчера в 17:35

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

Lenta.ruвчера в 12:44
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Общество

Парижане посоветовали брать на пикник легкие закуски

Практичные французы предпочитают не тратить слишком много времени на подготовку пикника и берут с собой простые закуски: сыр, ветчину, овощи, вино.
Обновлено вчера в 20:27
Хоккей

Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды

Обновлено в 00:51
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях

Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено вчера в 10:48
Транспорт

В ГИБДД появятся «черные списки» водителей

В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка

Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами

Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Кино

Газпромбанк составил рейтинг выживаемости героев «Игры престолов»

Обновлено вчера в 22:50
Наука

Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ

Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
Обновлено вчера в 14:31
Кино

Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:33
Хоккей

Форвард «Бостона» Маршан ударил соперника клюшкой в затылок после остановки игры

В концовке третьего периода рядом с воротами "Коламбуса" завязалась потасовка, в которой форвард "Бостона" Брэд Маршан ударил защитника Скотта Харрингтона клюшкой по затылку.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице

Актриса Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Авто

В Сети показали первые изображения новой Lada Granta Sport

Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.
Обновлено вчера в 13:55
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье

Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Общество

Ярмольник выиграл суд против ФСО

Обновлено вчера в 10:23
Общество

Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено 28 апреля в 17:02
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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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