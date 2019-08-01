Экономика
В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧСКапитал страны 02 августа в 13:56
В России будет принят закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому регионы должны принять специальные программы для страхования жилых помещений. Дата вступления в силу данного закона намечена на 4 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС
РИА Новости02 августа в 09:27
Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году
Интерфакс02 августа в 07:12
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Происшествия
ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера
Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено вчера в 17:35
Автоспорт
Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2
Обновлено в 07:40
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Экономика
Путин подписал закон, стимулирующий добычу редких металлов
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование добычи редких металлов.
Обновлено вчера в 12:58
Космос
Земляне придумали, как связаться с инопланетянами: российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект
При инвестиционной поддержке российского миллионера в ближайшее время астрономы начнут сканировать ночное небо, чтобы наблюдать за наносекундными вспышками звезд, и для этого будет использоваться особая технология «Веритас».
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Никаких диет: бойфренд побаловал завтраком Бритни Спирс
Обновлено в 07:51
Политика
Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Жители Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, подверглись допросу на Украине.
Обновлено 02 августа в 13:05
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Обновлено в 06:48
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.
Обновлено вчера в 16:34
Игры
Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену»
На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спин-оффа Total War: Elysium.
Обновлено в 05:54
Общество
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт
Сын побоялся идти наперекор Меньшовой и выбрал уже протоптанную тропинку к актерской деятельности, чем сейчас вполне доволен.
Обновлено в 03:00
Футбол
Футболист Шишкин рассказал о вариантах продолжения карьеры
Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о причинах ухода из клуба и вариантах продолжения карьеры.
Обновлено в 06:30
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
«Барселона» может арендовать Неймара
"Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30