В России будет принят закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому регионы должны принять специальные программы для страхования жилых помещений. Дата вступления в силу данного закона намечена на 4 августа.

В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧС

Космос Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.

Происшествия Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек Пять человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.

Происшествия Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.

Экономика Минфин США разъяснил охват новых санкций против России Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

Экономика Путин подписал закон, стимулирующий добычу редких металлов Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование добычи редких металлов.

Космос Земляне придумали, как связаться с инопланетянами: российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект При инвестиционной поддержке российского миллионера в ближайшее время астрономы начнут сканировать ночное небо, чтобы наблюдать за наносекундными вспышками звезд, и для этого будет использоваться особая технология «Веритас».

Политика Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы Жители Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, подверглись допросу на Украине.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Происшествия «ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.

Игры Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену» На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спин-оффа Total War: Elysium.

Общество Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву "Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт Сын побоялся идти наперекор Меньшовой и выбрал уже протоптанную тропинку к актерской деятельности, чем сейчас вполне доволен.

Футбол Футболист Шишкин рассказал о вариантах продолжения карьеры Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о причинах ухода из клуба и вариантах продолжения карьеры.

Политика Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.

Футбол «Барселона» может арендовать Неймара "Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.