Экономика

В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧСКапитал страны 02 августа в 13:56

В России будет принят закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому регионы должны принять специальные программы для страхования жилых помещений. Дата вступления в силу данного закона намечена на 4 августа.
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