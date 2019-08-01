Общество
В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧСКапитал страны 02 августа в 13:56
В России будет принят закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому регионы должны принять специальные программы для страхования жилых помещений. Дата вступления в силу данного закона намечена на 4 августа.
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Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году
Интерфакс02 августа в 07:12
Страховщики определили 14 пилотных регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС
ТАСС02 августа в 06:55
В Петербурге стартует эксперимент по добровольному страхованию жилья
Агентство Строительных Новостей02 августа в 03:12
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