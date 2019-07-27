Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в ПетербургеИзвестия 10:38
Тела двух мужчин обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге. Предположительно одним из погибших является популярный белорусский блогер, автор youtube-канала «Дорога к фильму — Road to film».
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После гибели двоих мужчин в коллекторе петербургские следователи начали проверку
Петербургский дневник10:15
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Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
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Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
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Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Общество
Антитабачный декрет вступил в силу на территории Белоруссии
Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
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Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Происшествия
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По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Инна Чурикова назвала причину падения со сцены
Инну Чурикову срочно доставили в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева».
Обновлено в 10:25
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Футбол
Дани Алвес ищет работу через социальные сети
Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
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В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
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Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Названы лучшие способы борьбы с недосыпом
Недосып является серьёзной проблемой для современного общества.
Обновлено в 02:43
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Космос
Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях
Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.
Обновлено 25 июля в 16:54
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
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Футбол
«Отмечал контракт». Новичок «Динамо» Н’Жи случайно выложил секс-видео со своим участием
Обновлено в 10:25
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE
Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59