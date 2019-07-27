Тела двух мужчин обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге. Предположительно одним из погибших является популярный белорусский блогер, автор youtube-канала «Дорога к фильму — Road to film».

Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге

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