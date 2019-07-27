Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из БелоруссииREGNUM 12:09
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Трагедия произошла на набережной реки Карповки.
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После гибели двоих мужчин в коллекторе петербургские следователи начали проверку
Петербургский дневник10:15
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Футбол
Агент отреагировал на слухи об уходе Мельгарехо из «Спартака»
Обновлено в 11:49
Политика
Глава Минкомсвязи высказался против законопроекта об интернет-ресурсах
Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В правительстве Астраханской области проходят обыски
Сегодня утром в министерстве финансов Астраханской области появились силовики.
Обновлено вчера в 03:14
Музыка
Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»
Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено 25 июля в 22:51
Происшествия
Протестующие в Москве перекрывали Садовое кольцо у Цветного бульвара
ОМОН оттесняет протестующих, некоторых задерживают, передает «Новая газета». После приезда ОМОНа протестующие покинули проезжую часть.
Обновлено в 11:42
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего в Facebook фотографию с пляжа в Одессе.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Женщина пострадала при хлопке газа в садовом доме
В Свердловской области в садовом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием.
Обновлено в 11:56
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Авто
Основными новинками автосалона во Франкфурте станут электрокары
Электрокар Volkswagen ID 3 вызывает большой интерес у автолюбителей, поскольку при относительно невысокой стоимости у него будет иметься запас хода в 320-550 км. Помимо электрокаров, на моторшоу во Франкфурте появится много транспорта с традиционной компоновкой силового узла.
Обновлено в 10:54
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Политика
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Обновлено в 10:21