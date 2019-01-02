Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Вести.Ru
13:03

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Вести.Ru13:03
с чего всё началось

Появилась информация о смерти Криса Кельми

После смерти Евгения Осина 63-летний Крис Кельми обещал — больше никакого алкоголя. Певец боялся повторить судьбу коллеги, однако сегодня стало известно, что пережить автора хита «Плачет девушка в автомате» он смог всего лишь на полтора месяца.
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StarHit.ru12:30
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Крис Кельми
Певец
Советский и российский певец, композитор и клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», участник группы «Автограф». Наиболее известные песни: «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и многие другие.
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