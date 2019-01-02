Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Вести.Ru
13:03

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Вести.Ru13:03
с чего всё началось

Появилась информация о смерти Криса Кельми

Певец боялся повторить судьбу коллеги, однако сегодня стало известно, что пережить автора хита «Плачет девушка в автомате» он смог всего лишь на полтора месяца. Как сообщил инсайдер «СтарХиту», Криса не стало после новогодней ночи. Он скончался от остановки сердца.
StarHit.ru12:30

Подробнее о событии

Умер Крис Кельми

Коммерсантъ18:54

«Явление в поп- и рок-музыке». Деятели культуры делятся воспоминаниями о Крисе Кельми

ТАСС16:52

В первый день Нового года умер Крис Кельми

РИА Новости16:52

Умер музыкант Крис Кельми

РБК14:00

СМИ назвали причину смерти Кельми

RT на русском14:18

Крис Кельми скончался после празднования Нового года под Москвой

РЕН ТВ12:49

Появилась информация о смерти Криса Кельми

StarHit.ru12:30

Умер автор шлягера «Ночное рандеву»

Вести.UZ14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Кино

Кинотеатры России и СНГ заработали 480 млн рублей 1 января

Обновлено в 19:00
Культура

Умер последний аниматор «золотого века» Disney

Обновлено в 17:41
Музыка

Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных новогодних шоу

Обновлено в 11:57
Культура

Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 92-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 92-летием хореографа, балетмейстера народного артиста СССР Юрия Григоровича.
Обновлено в 05:09
Кино

Disney сэкономила $90 млн, не пригласив Деппа на роль Джека Воробья

Как стало известно, речь идет о полном перезапуске франшизы, уже без Деппа в роли полюбившегося многим капитана Джека Воробья.
Обновлено в 00:13
Кино

Руперт Гринт сообщил, что не может смотреть «Гарри Поттера»

Обновлено в 11:20
Культура

В «Зарядье» прошла премьера спектакля «Щелкунчик»

Премьера спектакля "Щелкунчик", сочетающего элементы балета, оперы и цирка, состоялась в среду вечером в московском концертном зале "Зарядье".
Обновлено в 17:08
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Культура

Дмитрий Крымов примет участие в Венецианской биеннале

Известные современные художники Дмитрий Крымов, Ирина Нахова и Гари Хилл создадут специально для церкви Сан-Фантин четыре инсталляции, которые призваны вовлечь посетителей в особую атмосферу взаимодействия с творчеством великого итальянца.
Обновлено в 07:32
Кино

Кинопремьеры недели: «Мэри Поппинс возвращается» и «Жил-был Дэдпул»

Возвращение няни-волшебницы Мэри Поппинс, супергеройские приключения наемника в "Жил-был Дэдпул" и триллер "Пирсинг" смогут увидеть российские зрители на этой неделе.
Обновлено в 07:55
Музыка

Шнур, Гагарина и Ёлка выступят на музыкальном фестивале в горах Сочи

7 января главная сцена Live Fest будет отдана самым актуальным представителям рэпа, хип-хопа и других городских стилей.
Обновлено в 04:30
Культура

3 января в Ижевске состоится фестиваль «Удмуртия заряжает»

Обновлено в 16:31
Музыка

Лана Дель Рей выпускает новую песню

Обновлено в 08:37
Культура

Братья Сафроновы презентовали новогоднее шоу «Тайна трёх планет»

Под руководством братьев Сафроновых взрослые и дети совершили волшебное путешествие по Галактике, чтобы раскрыть тайны трех загадочных планет.
Обновлено в 10:16
Культура

В Екатеринбурге пройдет выставка Бэнкси — художника, которого никто не видел

В Новом году, 1 января, жители Екатеринбурга получили долгожданный подарок - в город привезли работы именитого художника современности, британского стрит-арт художника Бэнкси.
Обновлено в 08:00
ещё по теме
Крис Кельми
Певец
Советский и российский певец, композитор и клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», участник группы «Автограф». Наиболее известные песни: «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и многие другие.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное