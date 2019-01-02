Певец боялся повторить судьбу коллеги, однако сегодня стало известно, что пережить автора хита «Плачет девушка в автомате» он смог всего лишь на полтора месяца. Как сообщил инсайдер «СтарХиту», Криса не стало после новогодней ночи. Он скончался от остановки сердца.

с чего всё началось

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

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