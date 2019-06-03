Финансы

В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение внешнего фонаПРАЙМ 02:03

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что внутри дня указанный индекс сползет к отметке 2640 п. и ниже. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.
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ПРАЙМ02:54
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Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.
Обновлено вчера в 18:02
Футбол

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
Обновлено в 01:44
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено 01 июня в 09:35
Общество

Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика

Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты

Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона

Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Транспорт

«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки

Грузовики приезжают в среднем через 20–25 минут после заказа.
Обновлено в 06:02
Политика

Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин

Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 05:22
Общество

Голикова: Более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях

По словам Голиковой, за 2018-2019 годы уже введено 15,8 тысячи мест в 120 объектах дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве

Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
Экономика

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

Более 100 тысяч чеков на 11 миллиардов рублей выдано за год работы системы tax free в России.
Обновлено в 06:21
Футбол

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

Обновлено в 03:23
Здоровье

Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 04:26
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Финансы

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Политика

Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду

Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
Обновлено в 00:59
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Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
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