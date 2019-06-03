Финансы
В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение внешнего фонаПРАЙМ 02:03
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что внутри дня указанный индекс сползет к отметке 2640 п. и ниже. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 18:02
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Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
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Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
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Общество
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Обновлено в 01:58
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Обновлено 01 июня в 09:35
Общество
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Обновлено в 02:31
Происшествия
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По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
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Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
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Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
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У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
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Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
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Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Наука
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Обновлено в 06:23
Транспорт
«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки
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Обновлено в 06:02
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Обновлено в 05:22
Общество
Голикова: Более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях
По словам Голиковой, за 2018-2019 годы уже введено 15,8 тысячи мест в 120 объектах дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве
Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
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Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России
Более 100 тысяч чеков на 11 миллиардов рублей выдано за год работы системы tax free в России.
Обновлено в 06:21
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
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Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео
Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 04:26
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
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Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
Обновлено в 00:59