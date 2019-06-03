Финансы
В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение внешнего фонаПРАЙМ 02:03
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что внутри дня указанный индекс сползет к отметке 2640 п. и ниже. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
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Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
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Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
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Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 07:20
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Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Авто
Hyundai представила в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске
В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:20
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Общество
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
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Обновлено в 07:58
Авто
Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq
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Обновлено в 05:29
Политика
Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала
Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.
Обновлено вчера в 09:26
Космос
Робот «Федор» не сможет войти в отряд космонавтов
Робот "Федор", которого готовят к полету на корабле "Союз", не станет членом отряда космонавтов, а полетит в космос только в качестве эксперимента.
Обновлено в 08:49
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
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Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Тимошенко и Кернес призвали начать переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что необходимы прямые переговоры с Россией, и этого нужно перестать стесняться.
Обновлено в 05:20
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
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Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45