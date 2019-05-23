Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару КоннорLenta.ru 09:50
В сети появился первый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы». Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures в четверг, 23 мая. В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
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