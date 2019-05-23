Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару КоннорLenta.ru 09:50

В сети появился первый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы». Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures в четверг, 23 мая. В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
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В Сети опубликовали трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Комсомольская правда13:09

В сети появился трейлер нового фильма о Терминаторе

RT на русском11:23

«I’ll be back»: тизер-трейлер «Терминатора: Темная судьба» выйдет сегодня

Srnsk03:00

Вышел трейлер нового «Терминатора» - с Сарой Коннор и Шварценеггером

Российская газета10:20

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

ТАСС09:58

Вышел тизер нового «Терминатора»

Газета.Ru09:36

Возвращение «Терминатора»: Шварценеггер опубликовал трейлер нового фильма

SM News11:23
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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