Финансы

Чистый долг «Роснефти» к концу июня вырос до $45,7 млрдПРАЙМ 08:52

Чистый долг "Роснефти" в долларовом выражении к концу июня составил 45,7 миллиарда долларов против 41,1 миллиарда долларов в конце 2018 года, говорится в презентации компании.
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В первом полугодии чистый долг «Роснефти» вырос до $45,7 млрд

Финмаркет08:40

Чистый долг «Роснефти» к концу июня вырос до $45,7 млрд

ПРАЙМ08:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
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В шахте на Урале произошло обрушение породы

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Об ушедших в отпуск BTS снимут сериал

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Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
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Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
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Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
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Обновлено вчера в 14:20
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Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.
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Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
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Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

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«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

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Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России

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Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
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