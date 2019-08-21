Финансы
Чистый долг «Роснефти» к концу июня вырос до $45,7 млрдПРАЙМ 08:52
Чистый долг "Роснефти" в долларовом выражении к концу июня составил 45,7 миллиарда долларов против 41,1 миллиарда долларов в конце 2018 года, говорится в презентации компании.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Киберспорт
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В шахте на Урале произошло обрушение породы
Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии
Обновлено в 09:39
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».
Обновлено в 08:02
Общество
Сотрудников бюджетных организаций заставляют идти на митинг в честь Дня российского флага в Москве
Митинг в честь Дня российского флага пройдет на проспекте Сахарова в ближайшую субботу.
Обновлено в 09:30
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
Обновлено в 06:14
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено 19 августа в 09:11
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Об ушедших в отпуск BTS снимут сериал
Южнокорейская компания Big Hit Entertainment снимет сериал о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей.
Обновлено в 09:38
Политика
В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США
Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в Португалию
Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
Обновлено в 08:18
Общество
Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России
Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38